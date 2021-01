B 462 in Schramberg Luftqualität steigert sich durch Tempo 30

Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hatte im Sommer 2016 die erste Fortschreibung des Luftreinhalteplans Schramberg aus dem Jahr 2013 bekannt gemacht. Die Fortschreibung des Luftreinhalteplans war erforderlich, da der Immissionsgrenzwert für NO2 auch im Jahr 2015 noch nicht eingehalten worden war.

Seit 2016 gültig

Durch die Fortschreibung wurde die Maßnahme M6 (Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 20 auf einem Teilabschnitt der B 462/Oberndorfer Straße) aus dem bestehenden Luftreinhalteplan 2013 dahingehend geändert, dass für einen Teilabschnitt der B 462/Oberndorfer Straße im Stadtgebiet von Schramberg Tempo 30 ab November 2016 eingeführt wurde. Ein im Vorfeld erstelltes Gutachten hatte ergeben, dass durch diese Maßnahme das NO2-Immissionsniveau gesenkt werden kann.

Unter 40 Mikrogramm

Als wesentliches Ergebnis hatte dieser Bericht dargestellt, dass das NO2-Immissionsniveau unter den Immissionsgrenzwert von 40 μg/m3 (Mikrogramm pro Kubikmeter) abgesenkt werden könne.

Diese Annahme hat sich mittlerweile auch bestätigt: Betrug der Mittelwert im Jahr 2015 noch 44 Mikrogramm (2012 lag er übrigens sogar bei 52 Mikrogramm) sank er von Jahr zu Jahr dann weiter ab. 2016 wurden 40 Mikrogramm gemessen, 2017 waren es 36, 2018 dann 34 und 2019 31 Mikrogramm.

Eingeführt worden war die Schramberger Umweltzone zum 1. Juli 2013, im November 2016 war in der Oberndorfer Straße im Bereich der Messstation zwischen Paradiesplatz und H.A.U. zusätzlich Tempo 30 angeordnet worden.

Werte schwanken

Betrachtet man die Werte innerhalb der vergangenen sechs Wochen so liegen die Stundenmittelwerte in der verkehrschwachen Zeit im Bereich der Oberndorfer Straße bei gerade einmal fünf Mikrogramm, schlagen ansonsten aber auch in den Bereich zwischen 30 und 40, seltener auf 50 Mikrogramm aus. Der höchste Wert wurde übrigens am 14. Januar um 9 Uhr mit 83 Mikrogramm gemessen. Und auch am gestrigen Montag zeigte die Kurve mit 69 Mikrogramm einen im Vergleich zum restlichen Tag recht hohen Wert an.

Während in den Weihnachtsferien insgesamt die Luftqualität damit als gut bis sehr gut bewertet wird, rutscht die Gütekurve seit 11. Januar eine Stufe hinunter auf gut und befriedigend.