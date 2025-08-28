B 462 in Schramberg: Hier drohen bis Weihnachten Staus

1 Im Februar liefen vorbereitende Vermessungsarbeiten für die Sanierung der Stützmauern im Bereich Grüner-Baum-Kurve. (Archivfoto) Foto: Wegner Autofahrer auf der B 462 in Schramberg müssen die kommenden Monate Geduld aufbringen: Weil in der Grüner-Baum-Kurve Stützmauern saniert werden, wird die Straße halbseitig gesperrt.







Schon seit einer Weile ist bekannt, dass in der Grüner-Baum-Kurve zwei Stützmauern saniert werden müssen. Jetzt teilt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mit, wann die Arbeiten starten werden: Ab Montag, 15. September, müssen sich Autofahrer auf der B 462 in Schramberg auf Verzögerungen und Staus einstellen. Denn dann wird die Straße im Bereich der Baustelle halbseitig gesperrt und der Verkehr durch eine Ampel geregelt.