B 462 in Schramberg: Hier drohen bis Weihnachten Staus
Im Februar liefen vorbereitende Vermessungsarbeiten für die Sanierung der Stützmauern im Bereich Grüner-Baum-Kurve. (Archivfoto) Foto: Wegner

Autofahrer auf der B 462 in Schramberg müssen die kommenden Monate Geduld aufbringen: Weil in der Grüner-Baum-Kurve Stützmauern saniert werden, wird die Straße halbseitig gesperrt.

Schon seit einer Weile ist bekannt, dass in der Grüner-Baum-Kurve zwei Stützmauern saniert werden müssen. Jetzt teilt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mit, wann die Arbeiten starten werden: Ab Montag, 15. September, müssen sich Autofahrer auf der B 462 in Schramberg auf Verzögerungen und Staus einstellen. Denn dann wird die Straße im Bereich der Baustelle halbseitig gesperrt und der Verkehr durch eine Ampel geregelt.

 

Das RP geht davon aus, dass die Arbeiten voraussichtlich bis Weihnachten dauern werden. Und damit nicht genug: Auch in Richtung Schiltach wird es auf der Bundesstraße voraussichtlich im Herbst durch den Ersatzneubau einer Brücke zu Beeinträchtigungen kommen.

 