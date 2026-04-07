B 462 in Schramberg: Beinahe-Unfall an Baustelle – Dashcam zeigt gefährliche Szene

Ein Dashcam-Video aus der Grünen-Baum-Kurve zeigt, wie schnell es an der Baustelle auf der B 462 brenzlig werden kann. Die Polizei warnt erneut vor falschem Verhalten.
Das Dashcam-Video eines Autofahrers zeigt eine gefährliche Verkehrssituation an der Baustelle in der Grünen-Baum-Kurve auf der B 462. Darin ist zu sehen, wie sich die rechte Spur vor der Ampel abermals staut, ehe ein Lkw-Fahrer kurz vor der Engstelle plötzlich und ohne ersichtlichen Grund nach links ausschert. Das dahinter, auf der linken Spur fahrende Auto muss stark abbremsen und weicht auf die Gegenspur aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern.