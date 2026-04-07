B 462 in Schramberg: Beinahe-Unfall an Baustelle – Dashcam zeigt gefährliche Szene

Ein Dashcam-Video aus der Grünen-Baum-Kurve zeigt, wie schnell es an der Baustelle auf der B 462 brenzlig werden kann. Die Polizei warnt erneut vor falschem Verhalten.

Das Dashcam-Video eines Autofahrers zeigt eine gefährliche Verkehrssituation an der Baustelle in der Grünen-Baum-Kurve auf der B 462. Darin ist zu sehen, wie sich die rechte Spur vor der Ampel abermals staut, ehe ein Lkw-Fahrer kurz vor der Engstelle plötzlich und ohne ersichtlichen Grund nach links ausschert. Das dahinter, auf der linken Spur fahrende Auto muss stark abbremsen und weicht auf die Gegenspur aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Szene verdeutlicht ein Problem, auf das die Polizei bereits hingewiesen hat. Laut dem Leiter des Polizeireviers Schramberg, Jürgen Lederer, kommt es an der Baustelle immer wieder zu Fehlverhalten im Straßenverkehr.

Reißverschluss erst an der Engstelle

Die Verkehrsführung ist eindeutig: Von Sulgen kommend ist die Bundesstraße zunächst zweispurig befahrbar. Beide Fahrstreifen sollen bis zur Engstelle genutzt werden. Erst unmittelbar vor der Baustelle ist das Reißverschlussverfahren vorgesehen, bei dem sich die Fahrzeuge abwechselnd einfädeln.

Immer wieder komme es jedoch vor, dass Verkehrsteilnehmer zu früh die Spur wechseln oder die linke Spur sogar bewusst blockieren. Dies führe laut Polizei zu unnötigen Rückstaus, Verzögerungen und erhöhtem Unfallrisiko.

Polizei warnt vor gefährlichem Verhalten

„Es gibt immer wieder Autofahrer, welche die linke Spur absichtlich blockieren. Dieses Verhalten kann den Tatbestand der Nötigung im Straßenverkehr erfüllen“, erklärt Lederer. Der Polizei liegen hierzu bereits mehrere Anzeigen vor.

Das eingesandte Video zeige nun anschaulich, wie schnell es durch falsches Verhalten zu gefährlichen Situationen kommen kann.

Die Polizei appelliert daher erneut an alle Verkehrsteilnehmer, beide Fahrstreifen bis zur Engstelle zu nutzen und erst dort im Reißverschlussverfahren einzufädeln, um einen möglichst reibungslosen und sicheren Verkehrsfluss zu gewährleisten.