B 462 in Kosterreichenbach: Lastwagen geht in Flammen auf – Bundesstraße stundenlang gesperrt

1 Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Zugmaschine in Vollbrand. Foto: Feuerwehr

Ein mit Gemüse beladener Lastwagen ist am frühen Montagmorgen in Klosterreichenbach in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Denn durch Zufall stand der Lastwagen praktisch direkt vor der Feuerwache. Die B 462 musste mehrere Stunden gesperrt werden.









Diesmal hatten es die Feuerwehrleute nicht weit bis zum Einsatzort – zumindest jene der Abteilung Klosterreichenbach. Denn als gegen 4 Uhr am frühen Montagmorgen ein Lastwagen in dem Baiersbronner Teilort in Flammen aufging, stand das Fahrzeug durch Zufall fast direkt vor der örtlichen Feuerwache in der Murgtalstraße.