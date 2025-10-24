B 462 in Baiersbronn: Polizei kontrolliert 150 Fahrzeuge – das hat sie entdeckt

Autofahrer auf der B 462 zwischen Baiersbronn und Freudenstadt mussten am Donnerstagabend mehr Zeit aufbringen: Die Polizei nahm eine große Verkehrskontrolle vor. Das ist das Ergebnis.
Der Verkehr zwischen Baiersbronn und Freudenstadt kam am Donnerstagabend ins Stocken. Grund dafür waren nicht etwa Schäden durch das Sturmtief „Joshua“, sondern eine große Verkehrskontrolle: Zwischen 16 und 21 Uhr kontrollierte die Polizei circa 150 Fahrzeuge und 200 Personen in der Freudenstädter Straße (B 462) an der Abzweigung zur Öchslestraße.