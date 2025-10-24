B 462 in Baiersbronn: Polizei kontrolliert 150 Fahrzeuge – das hat sie entdeckt

Autofahrer auf der B 462 zwischen Baiersbronn und Freudenstadt mussten am Donnerstagabend mehr Zeit aufbringen: Die Polizei nahm eine große Verkehrskontrolle vor. Das ist das Ergebnis.

Der Verkehr zwischen Baiersbronn und Freudenstadt kam am Donnerstagabend ins Stocken. Grund dafür waren nicht etwa Schäden durch das Sturmtief „Joshua“, sondern eine große Verkehrskontrolle: Zwischen 16 und 21 Uhr kontrollierte die Polizei circa 150 Fahrzeuge und 200 Personen in der Freudenstädter Straße (B 462) an der Abzweigung zur Öchslestraße.

Im Einsatz waren etwa zwei Dutzend Polizeibeamte der Reviere Freudenstadt und Horb sowie Kräfte der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt, dazu auch zwei Hunde der Polizeihundeführerstaffel. Das teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die Kontrolle stand unter dem Motto „#SicherLeben“. „Ziel war es, das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum nachhaltig zu stärken und Straftaten vorzubeugen“, erklärt der Sprecher.

Zweimal Alkohol, zweimal Drogen

Das hat die Polizei bei ihrer Kontrolle in Baiersbronn entdeckt: Zwei Fahrer standen unter Alkoholeinfluss, weitere zwei hatten andere Rauschmittel konsumiert. Daneben stellten die Beamten 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter nicht-angelegte Sicherheitsgurte und fehlende Sicherung von mitfahrenden Kinder. Auch diverse Mängelberichte gab die Polizei heraus.

„Des Weiteren wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Bürgern geführt“, teilt der Sprecher mit.

Weitere Kontrollen geplant

Das Polizeipräsidium Pforzheim zieht ein positives Fazit und kündigt an, künftig vergleichbare Kontrollen im gesamten Dienstbezirk vornehmen zu wollen.