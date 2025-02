Kripo in Dunningen gesichtet Baumvergiftung beschäftigt die Narren

Was ist denn auch in Dunningen los? Ein echter Kriminalfall beschäftigt die Narren. Und kaum zu glauben aber wahr: Bei der Schlüsselübergabe am Schmotzigen gibt es bei aller Kritik auch Lob für Schultes und Gemeinderat in Holzäpfelhausen.