B 462 bei Schramberg: Spektakuläre Helikopter-Arbeiten am dem Steilhang des Rappenfelsen

Nur wenige Meter über den Leiterseilen kreist am Rappenfelsen bei Schramberg ein Hubschrauber mit 1500 PS. Rund 140 Bäume werden aus der Luft abtransportiert.

Die Rotorengeräusche sind von Weitem zu hören. Über dem Rappenfelsen zieht ein Helikopter seine Kreise, nur wenige Meter über den Leiterseilen. Seit gut zwei Wochen laufen am Rappenfelsen Trassenpflegearbeiten an einer zentralen 20-Kilovolt- und 110-Kilovolt-Freileitung zwischen Schramberg, Oberndorf und Waldmössingen. Die Netze BW lässt hier im steilen Gelände oberhalb des Rohstoffrecyclinghofs Wöhrle gezielt Bäume kappen – dort, wo Bewuchs zu nah an die Leiterseile heranwächst und damit die Betriebssicherheit gefährden könnte. Unsere Redaktion erhielt einen exklusiven Einblick in die Arbeiten, die man so nicht alle Tage zu sehen bekommt.

Präzisionsarbeit im schwierigen Gelände Der Weg zur Einsatzstelle ist beschwerlich. Zunächst geht es mit dem Auto tief in den Wald, dann zu Fuß einen steilen Hang hinunter. Von hier aus wird deutlich, wie präzise der Pilot arbeitet: Der Helikopter der eigens aus Liechtenstein angereisten Firma Rotex schwebt nahezu auf der Stelle. Unter ihm sichern etwa sechs Spezialkräfte einer Forstfirma mit Motorsägen die bis zu 40 Meter hohen Bäume. Gleichzeitig lotsen sie den Piloten. „Die Jungs am Boden sind seine Augen“, sagt Michael Wittich, Hochspannungsmeister bei der Netze BW. Wenn die Rotoren verstummen, tankt der Hubschrauber – das müsse er stündlich, sagt Wittich. Klar, denn es wird auf einer Fläche von insgesamt rund 11 000 Quadratmetern an zwei Mastfeldern gearbeitet. „Das ist kein Standardprojekt und keine klassische Trassenpflege“, erklärt Wittich. Steilhang, Bundesstraße, laufender Netzbetrieb und die Lage im Naturschutzgebiet machten den Einsatz hochkomplex. „Genau deshalb arbeiten wir mit dem Hubschrauber.“ Während der Arbeiten, die gestern Mittag zu Ende gingen, war die B 462 zeitweise gesperrt.

Beim Zuschauen wird deutlich, mit welcher Geschwindigkeit hier gearbeitet wird. In der vergangenen Woche wurden etwa 140 gekennzeichnete Bäume gefällt und innerhalb von eineinhalb Tagen vom Helikopter zu einem rund 200 Meter Luftlinie entfernten Lagerort gebracht.

Wenn das Wetter mitspielt, benötigt der Hubschrauber, der mit rund 72 Dezibel zu den leiseren Transporthelikoptern zählt, etwa zwei bis vier Minuten für das Auf- und Abladen. Dabei kann er maximal 2,7 Tonnen tragen. Die Crew am Boden hat das Holz dafür in etwa zwei Tonnen schwere Stücke zerteilt, damit der Hubschrauber mit seiner Leistung von rund 1500 PS die Last sicher transportieren kann. Vereinzelt fallen kleinere Stücke herab, weshalb auf dem gesamten Gelände Helmpflicht besteht. Besonderes Augenmerk liegt auf der Sicherheit. Täglich werden die Leitungen an einem ausgewählten Gittermast geerdet. Zusätzlich erfolgt die Erdung in den Umspannwerken. Sollte ein Baum unbeabsichtigt das Leiterseil berühren, was durch Witterungsverhältnisse oder verlängerte Tragseile durchaus vorkommt, kann kein Strom in den Boden abfließen. Gefährliche Schrittspannungen werden so verhindert.

Naturschutz bleibt bei den Arbeiten im Blick

Trotz des technischen Aufwands betont das Unternehmen, dass nur einzelne leitungsgefährdende Bäume entfernt oder gekappt werden. Die Maßnahme wurde im Vorfeld eng mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, da sich die Fläche in einem Schutzgebiet befindet.

„Ziel ist es, die bestehende Waldstruktur weitgehend zu erhalten und nur in dem Maß einzugreifen, wie es für den sicheren Betrieb erforderlich ist“, erklärt Diplom-Forstwirt Gero Mey, Manager operative Nachhaltigkeit und Ökologie bei der Netze BW. Totholz verbleibt auf der Fläche, Eichen sollen in Kleingruppen nachgepflanzt werden.

Die Arbeiten erfolgen vor Beginn der Vogelbrut und vor der Rückkehr von Zugvögeln wie dem Berglaubsänger.

Langfristig bereite man damit eine ökologische Trassenpflege vor, heißt es. „Zwei Jahre Planung stecken in der Arbeit. Da ist es fast schon schade, dass sie nach gut zwei Tagen wieder vorbei ist“, zeigt sich Wittich etwas wehmütig. Es sei eine spektakuläre Arbeit, bei der man gerne dabei sei.