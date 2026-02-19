B 462 bei Schramberg: Spektakuläre Helikopter-Arbeiten am dem Steilhang des Rappenfelsen

Nur wenige Meter über den Leiterseilen kreist am Rappenfelsen bei Schramberg ein Hubschrauber mit 1500 PS. Rund 140 Bäume werden aus der Luft abtransportiert.
Die Rotorengeräusche sind von Weitem zu hören. Über dem Rappenfelsen zieht ein Helikopter seine Kreise, nur wenige Meter über den Leiterseilen. Seit gut zwei Wochen laufen am Rappenfelsen Trassenpflegearbeiten an einer zentralen 20-Kilovolt- und 110-Kilovolt-Freileitung zwischen Schramberg, Oberndorf und Waldmössingen. Die Netze BW lässt hier im steilen Gelände oberhalb des Rohstoffrecyclinghofs Wöhrle gezielt Bäume kappen – dort, wo Bewuchs zu nah an die Leiterseile heranwächst und damit die Betriebssicherheit gefährden könnte. Unsere Redaktion erhielt einen exklusiven Einblick in die Arbeiten, die man so nicht alle Tage zu sehen bekommt.