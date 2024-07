B 462 bei Schiltach: Schlossbergtunnel wieder offen

1 Der Schlossbergtunnel ist wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Niklas Ortmann

Die Arbeiten an der Leittechnik sind abgeschlossen: Der Schlossbergtunnel auf der B 462 bei Schiltach ist nun wieder für den Verkehr freigegeben. Als Nächstes steht eine Sperrung des Kirchbergtunnels an.









Am frühen Freitagvormittag war der Schlossbergtunnel noch gesperrt, nun ist er aber für den Verkehr wieder freigegeben worden, wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) informiert. Die Arbeiten an der Leittechnik, die mit einem Tag Verspätung am Dienstag angelaufen waren, sind beendet. Autofahrer auf der B 462 müssen damit ab sofort nicht mehr den Umweg über die Schiltacher Ortsdurchfahrt auf sich nehmen.