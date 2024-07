B 462 bei Schiltach: Schlossbergtunnel doch nicht gesperrt – das ist der Grund

1 Der Schlossbergtunnel bei Schiltach (Archivbild) Foto: Niklas Ortmann

Eigentlich sollte der Schlossbergtunnel auf der B 462 bei Schiltach ab Montag, 15. Juli, gesperrt werden. Doch es herrscht weiterhin freie Fahrt – das Regierungspräsidium klärt über den Grund auf.









Link kopiert



Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hatte für diese Woche eine Vollsperrung des Schlossbergtunnels von Montag, 15. Juli, bis Donnerstag, 18. Juli, angekündigt. Doch zur Verwunderung von so manchem Autofahrer herrschte am Montag weiterhin freie Fahrt. „Es gab wohl vor Ort technische Probleme, die wir gerade lösen“, teilt ein Sprecher des RP mit. Die Arbeiten an der Leittechnik beginnen daher später als vorgesehen: „Es ist jetzt geplant, den Tunnel ab morgen Vormittag zu sperren. Wir hoffen, es klappt“, so der Sprecher weiter.