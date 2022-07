2 Der erste Bauabschnitt von Dunningen-Mitte Richtung Sulgen ist so gut wie fertig. Die neue Doppel-Markierung ist aufgebracht. Foto: Otto

Gute Nachrichten von der derzeit gesperrten B 462 bei Dunningen: Die Arbeiten laufen bestens. Über das Wochenende kann die wichtige Verkehrsachse geöffnet werden.















Kreis Rottweil - Seit Montag laufen die Arbeiten, die für mehr Sicherheit auf der Unfallstrecke sorgen sollen. Und mit dem ersten Bauabschnitt ging es schneller als erwartet, sagt Joachim Hilser, stellvertretender Leiter des Straßenbauamts. Der Mittelbereich mit der alten Markierung wurde abgefräst und wasserhochdruckgestrahlt. Die neue Doppel-Markierung in verschiedenen Ausführungen – in manchen Bereichen nun auch durchgezogen – ist aufgebracht.

Temperaturen fast zu hoch

Da die Temperaturen fast etwas zu hoch für die optimale Farbverarbeitung waren, habe man bereits in den frühen Morgenstunden ab fünf Uhr, teilweise früher, angefangen, so Hilser.

Die Ampelregelung nahe der Abfahrt Dunningen-West war so nur von kurzer Dauer. Der Verkehr von Schramberg Richtung Rottweil wird seither einspurig an der Baustelle vorbei und durch Dunningen geleitet. Dort gab es für dicke Brummer die ein oder andere Herausforderung zu meistern. Insgesamt habe es auf den Umleitungsstrecken aber keine Probleme gegeben, sagt Hilser.

Verkehr kann kurzzeitig fließen

Ab Freitag im Laufe des Tages kann der Verkehr wieder fließen: Die Strecke wird über das Wochenende geöffnet, bevor dann am Montag der zweite Bauabschnitt von Dunningen-Mitte Richtung Rottweil beginnt. Die Umleitung erfolgt dann von Schramberg aus über Lackendorf und Stetten, von Rottweil aus über Villingendorf und Bösingen. Weil am Wochenende in Villingendorf Dorffest ist und am Montagmorgen noch abgebaut wird, wird die Baustelle erst im Laufe des Montags eingerichtet.