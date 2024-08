B 415 in Lahr

1 Noch gilt in der Tiergartenstraße 50. Ende September wird sich das ändern. Foto: Baublies

Auf der B 415 in Lahr, Kuhbach und Reichenbach darf noch einige Wochen mit 50, beziehungsweise 40 Stundenkilometern gefahren werden.









Lange Diskussionen, mehrere Gutachten doch am Ende gab es für die Stadt keine Alternative: Auf der B 415 in Kuhbach und Reichenbach sowie in der Kernstadt ab dem Freidrich-Ebert-Platz soll künftig Tempo 30 gelten.