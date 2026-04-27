B 34 neu: Die Brücke über die Ortsumfahrung Wyhlen wird freigegeben

1 Foto: Regierungspräsidium Freiburg Ab dem 4. Mai soll der Verkehr rollen können.







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Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, steht die neue Brücke an der Straße „Am Wasserkraftwerk“, über die derzeit im Bau befindliche Ortsumfahrung Wyhlen kurz vor der Fertigstellung. Für die letzten Arbeiten am Geh- und Radweg sowie der Leitplanken wird der Verkehr am Montag, 4. Mai, von der provisorischen Umfahrung auf die neue Brücke verlegt, schreibt die Behörde. Für den motorisierten Verkehr wird die Fahrbahn punktuell eingeengt. Der Fuß- und Radverkehr wird für die Arbeiten am Gehweg erneut über den Degussaweg umgeleitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein. Danach wird die provisorische Umfahrung zurückgebaut.