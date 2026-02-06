B 33 zwischen Offenburg und Haslach: 75 km/h zu schnell unterwegs

1 Zwei Fahrer waren jeweils 75 beziehungsweise 46 Kilometer pro Stunde zu schnell. Foto: Löb (Symbolfoto) Gleich zwei Raser hielt die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der B 33 zwischen Offenburg und Haslach an. Einer überschritt das Limit um drei Viertel.







Gleich zwei Raser hielt die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der B 33 zwischen Offenburg und Haslach an. Gegen 14 Uhr fiel der Streifenbesatzung eines Videofahrzeuges des Verkehrsdienstes Offenburg laut einer Mitteilung ein Peugeot auf, der im Bereich Biberach in Richtung Haslach mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholte. Nachdem der zweispurige Bereich endete beschleunigte der Fahrer weiter bis zu einer kurzfristigen Spitzengeschwindigkeit von 175 Kilometer pro Stunde bei zulässigen 100. Die Messung der ganzen Fahrt ergab eine vorwerfbare Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h. Der Fahrer wurde vor Ort direkt kontrolliert. Ihn erwartet eine Strafe in Höhe von etwa 450 Euro, drei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Gegen 17.30 Uhr war der Fahrer eines Citroens von Gengenbach in Fahrtrichtung Offenburg unterwegs. Dabei wurde er in Höhe des Gifizsee bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 138 km/h gemessen. Im weiteren Verlauf ändert sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h, aber der Verkehrsteilnehmer wurde nicht langsamer. Er fuhr 126 km/h. Im darauffolgenden Abschnitt mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h war er mit 90 km/h unterwegs. Auch in diesem Fall wurde der Fahrer direkt kontrolliert und mit seinem Verhalten konfrontiert. Ihn erwartet voraussichtlich ein Bußgeld im vierstelligen Bereich, mehrere Punkte und mindestens zwei Monate Fahrverbot. Die genauen Strafen werden bestimmt die Bußgeldstelle.