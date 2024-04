1 Das St. Georgener Ortsschild an der Bundesstraße 33 an seinem neuen Standort – nachdem es vor wenigen Wochen erstmals versetzt wurde, musste seine Position jüngst noch einmal verändert werden. Foto: Helen Moser

Vor und zurück – die St. Georgener Ortstafel an der Bundesstraße 33 schien in den vergangenen Tagen ein Tänzchen aufzuführen. Aber wieso? Das Landratsamt beleuchtet auf Anfrage die Hintergründe und erklärt, dass der neue Standort nun gefunden ist.









Link kopiert



Erst ganz kurze Zeit bestand die Regelung – schon wurde klar, dass hier nicht an alles gedacht war. Bei der neuen Beschilderung an der Bundesstraße 33, wo unter anderem das Ortsschild am St. Georgener Ortsausgang in Richtung Triberg versetzt worden war, mussten Stadtverwaltung und Landratsamt noch einmal nachbessern. Nach einigem Hin und Her ist nun aber der neue Standort des Ortsschilds gefunden.