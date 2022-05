1 Ein Krankenwagen brachte die verletzte Sozia in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Golda / pixabay

Eine Sozia eines Motorradfahrers ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 auf Höhe der Einmündung Schonachbach am Sonntagnachmittag verletzt worden.















Link kopiert

Schonach - Ein 32-jähriger Fahrer einer Honda fuhr mit seiner 29-jährigen Sozia auf der B33 in Richtung Offenburg. Vor dem Motorrad fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Suzuki. Auf Höhe der "weltgrößten Kuckucksuhr" bremste der Suzuki-Fahrer plötzlich und bog entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach rechts auf das Gelände des dortigen Uhrenparks ab.

Bein beim Zusammenstoß eingeklemmt

Der hinter dem Auto fahrende Biker versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Die 29-Jährige Sozia klemmte sich bei dem Zusammenstoß das Bein zwischen den beiden Fahrzeugen ein.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, am Auto in Höhe von rund 1500 Euro.