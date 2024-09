B  33 bei Triberg: Aufwändiges Bauprojekt bald beendet

1 Für viele Autofahrer, die hier oftmals durchfahren, ist nicht ersichtlich, weshalb im Bereich der Sommerauer Straße immer noch zweispurig gefahren werden muss. Seit Wochen sieht man hier keine Bauarbeiter mehr. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Im März begannen die Bauarbeiten an der Bundesstraße. Es wurden Stützmauern saniert und Betonarbeiten im Steinbistunnel ausgeführt. Im Oktober stehen noch restliche Aufgaben an. Vollsperrungen des Tunnels konnten vermieden werden.









Schon früh, in diesem Jahr, in der ersten Märzwoche, begannen Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 33, die das Regierungspräsidium Freiburg auch so angekündigt hatte. So wurden die Betonwände im Steinbistunnel im Bereich Gremmelsbach aufwendig saniert, danach herrschte lange Zeit erst einmal Ruhe.