Momentan zehn Helfer im Einsatz Diesen Problemen stellt sich die Gutacher Nachbarschafts- und Altenhilfe

Bei der Hauptversammlung der Organisierten Nachbarschafts- und Altenhilfe Gutach wurde klar: Es fehlt an Helfern und an Geld. Denn drei Helferinnen kündigten im vergangenen Jahr und es wurden Nachzahlungen an die Knappschaft fällig.