B 317 bei Schopfheim: Autofahrer bekommt etwas ins Auge und baut Unfall

Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall mit rund 38 000 Euro Sachschaden auf der B 317 bei Schopfheim. Foto: Max Müller







Ein 66 Jahre alter Mann war mit seinem Opel am Dienstag gegen 15 Uhr von Lörrach kommend auf der B 317 in Richtung Todtnau unterwegs. Auf der Umfahrung von Schopfheim flog ihm, laut eigenen Angaben, durch das leicht geöffnete Seitenfenster ein kleiner Gegenstand ins Auge. Durch die Beeinträchtigung der Sehkraft kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte die Leitplanke, heißt es in einer Polizeimeldung.