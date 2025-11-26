B 317 bei Schopfheim: Autofahrer bekommt etwas ins Auge und baut Unfall
Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall mit rund 38 000 Euro Sachschaden auf der B 317 bei Schopfheim. Foto: Max Müller

Ein Unfall mit rund 38.000 Euro Sachschaden hat sich am Dienstag auf der B 317 bei Schopfheim ereignet.

Ein 66 Jahre alter Mann war mit seinem Opel am Dienstag gegen 15 Uhr von Lörrach kommend auf der B 317 in Richtung Todtnau unterwegs. Auf der Umfahrung von Schopfheim flog ihm, laut eigenen Angaben, durch das leicht geöffnete Seitenfenster ein kleiner Gegenstand ins Auge. Durch die Beeinträchtigung der Sehkraft kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte die Leitplanke, heißt es in einer Polizeimeldung.

 

Ein entgegenkommender Ford mit Anhänger wich aus um eine Frontalkollision zu verhindern. Trotz des Ausweichens streifte der Opel den Ford und dessen Anhänger. Der Anhänger schleuderte über die Fahrbahn und wurde komplett zerstört.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Opel entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro, am Ford und am Anhänger 25 000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 2500 Euro.

 