B 317 am Wühreloch: Hinterrad bricht aus - Motorradfahrerin stürzt in der Kurve

1 Die Motorradfahrerin stürzte in einer Kurve. Foto: dpa/Stefan Puchner Zu einem Motorradunfall kam es auf der B 317 zwischen Wembach und Mambach: In der Wühreloch-Kurve rutschte das Hinterrad weg, die Fahrerin stürzte.







Eine Motorradfahrerin stürzt am Montag auf der B 317 zwischen Wembach und Mambach. Die 23-Jährige war gegen 13.20 Uhr von Wembach kommend in Richtung Mambach unterwegs, als sie am Ausgang der Wühreloch-Kurve das Hinterrad ausbrach und die 23-Jährige stürzte. Sie verletzte sich leicht, der Rettungsdienst war laut Polizei allerdings nicht erforderlich. An der Maschine entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.