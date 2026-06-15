B 31 in Freiburg: Baustelle auf dem Autobahnzubringer sorgt für Staus

Seit einer Woche laufen die Arbeiten auf dem Autobahnzubringer in Freiburg. Wie erwartet kommt es zu Verzögerungen und Staus – nicht nur zu den Stoßzeiten.

Wer derzeit in Freiburg stadtauswärts in Richtung Autobahn A 5 unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Seit einer Woche läuft die Sanierung der B 31 im Freiburger Westen, die Auswirkungen sind spürbar. Selbst am Samstagmittag um kurz nach 13 Uhr, also keine klassische Stoßzeit mit besonders viel Pendel- und Berufsverkehr, benötigten Autofahrer in Richtung A 5 länger.

Grund dafür dürfte hauptsächlich der Wechsel von zwei Spuren auf eine sein. Beim Reißverschlussverfahren kam der Verkehr immer wieder zum Stehen. Insgesamt betrug der Zeitverlust am Samstag trotz verhältnismäßig wenig Autos auf der Straße rund zehn Minuten.

Kein Einzelfall: Auch am Abend war auf der Strecke in Richtung Autobahn Stillstand angesagt, im Verkehrsfunk war von zwei Kilometern Stau die Rede. Und auch zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr kostet die Baustelle Zeit und Nerven. Laut Google Maps verlor man in der vergangenen Woche zehn Minuten, teilweise auch deutlich mehr.

So plant das Regierungspräsidium die Arbeiten

Weil derzeit der Belag auf zwei Spuren erneuert wird, wurde der Verkehr am Samstag in einem Abschnitt über den Standstreifen geleitet. Laut Regierungspräsidium Freiburg sollen die Arbeiten mit der Erneuerung der Überholspur beginnen. Bis voraussichtlich Dienstag, 16. Juni, soll diese „auf dem gesamten Abschnitt gesperrt“ werden, hieß es kürzlich vom RP.

Noch bis August drohen Verzögerungen

Im Anschluss wird die rechte Spur saniert. Dazu wird die Fahrbahn „abschnittweise gesperrt“. Die Arbeiten wandern dann Abschnitt für Abschnitt zurück bis zur Berliner Allee. Insgesamt sollen die Arbeiten auf dem viel befahrenen Autobahnzubringer noch bis „voraussichtlich Anfang August“ gehen, so das RP.

So lange dürfte auch die Fahrt stadtauswärts in Richtung A 5 zur Geduldsprobe werden – nicht nur zu Stoßzeiten. Dass auf der A 5 einige Kilometer weiter nördlich bis kurz vor der Ausfahrt Rust ebenfalls eine Baustelle für Verzögerungen sorgt, dürfte bei Pendlern in Richtung Norden für zusätzlichen Stress sorgen.