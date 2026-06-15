B 31 in Freiburg: Baustelle auf dem Autobahnzubringer sorgt für Staus

Seit einer Woche laufen die Arbeiten auf dem Autobahnzubringer in Freiburg. Wie erwartet kommt es zu Verzögerungen und Staus – nicht nur zu den Stoßzeiten.
Wer derzeit in Freiburg stadtauswärts in Richtung Autobahn A 5 unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Seit einer Woche läuft die Sanierung der B 31 im Freiburger Westen, die Auswirkungen sind spürbar. Selbst am Samstagmittag um kurz nach 13 Uhr, also keine klassische Stoßzeit mit besonders viel Pendel- und Berufsverkehr, benötigten Autofahrer in Richtung A 5 länger.