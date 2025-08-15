B 31 bei Döggingen: Zweite Gauchachtalbrücke rückt näher

Seit drei Jahren tobt ein Rechtsstreit um den Bau. Die Befürworter haben nun einen Sieg errungen. Doch ist das letzte Wort wirklich gesprochen?

Über das Gauchachtal schlängelt sich die knapp 900¦Meter lange Gauchachtalbrücke. Die Fahrt über das 40 Meter hohe Bauwerk bietet nicht nur eine spektakuläre Aussicht, sondern ist – zusammen mit dem anschließenden doppelten Tunnel – als Teil der Ortsumfahrung auch ein Segen für die Bewohner von Döggingen: Die Bundesstraße 31 führte vor dem Bau der Brücke durch den Ort hindurch, mehrere Tausend Autos passierten täglich die kleine Gemeinde.

Doch was ist, wenn die Brücke einmal saniert werden muss? In Döggingen droht bei anstehenden Brückensanierungen wieder monatelanger Durchgangsverkehr. Deshalb setzen sich viele Bürgerinnen und Bürger, Rathauschef Micha Bächle, die Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU) und Derya Türk-Nachbaur (SPD) sowie die Landtagsabgeordneten Frank Bonath (FDP) und Guido Wolf (CDU) für den Bau einer zweiten Brücke ein, zuletzt bei einer Protestaktion in Döggingen im Juli.

Eigentlich sollte im Jahr 2022 mit dem Bau begonnen und die Brücke bis 2028 fertiggestellt werden. Die zweite Tunnelröhre, an die die Brücke anschließen soll, ist bereits vorhanden. Doch der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Regionalverband Südbaden, hat gegen die Genehmigung der zweiten Gauchachtalbrücke geklagt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat dem VCD weitgehend recht gegeben. Grund: Für das Projekt fehlte eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Seitdem liegt das Bauprojekt still. Das Regierungspräsidium Freiburg reicht die geforderte Umweltprüfung nach.

Der VCD wollte zusätzlich vom Bundesverwaltungsgericht klären lassen, wie umfangreich die Umweltprüfung sein muss. Aus seiner Sicht sollte nicht nur die zweite Brücke, sondern das gesamte Umgehungsprojekt geprüft werden – also auch die erste Brücke, die es schon seit 20 Jahren gibt. Grund: Auch diese Brücke wurde damals ohne die vorgeschriebene Umweltprüfung gebaut. Der Verwaltungsgerichtshof entschied jedoch, dass die erste Brücke nur als „Vorbelastung“ gezählt werden müsse.

Revision beantragt

Deshalb beantragte der VCD eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht. Ende vergangener Woche lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde des VCD mit einer neunseitigen Begründung ab. Grund: Der Verwaltungsgerichtshof habe sich nur zur fehlerhaften Vorprüfung geäußert, nicht aber zur Frage, wie umfangreich die neue Umweltprüfung sein muss – und darüber könne man daher nicht in der Revision entscheiden.

„Ein guter Tag für die Region“

Die Erleichterung über diese Entscheidung ist bei Bürgermeister Micha Bächle und Ortsvorsteher Georg Baum groß. Man hoffe nun, dass das Planergänzungsverfahren des Regierungspräsidiums zügig abgeschlossen und 2026 mit dem Bau begonnen werden kann. „Das ist ein guter Tag für die Region. Die zweite Gauchachtalbrücke muss nun zügig gebaut werden. Wir sind uns sicher, dass der VCD, als demokratiebewusster Club, diese rechtsstaatliche höchstrichterliche Entscheidung akzeptiert“, so Baum.

VCD will nicht aufgeben

Der VCD allerdings möchte nicht aufgeben, wie Jonathan Sauer, Vorstand beim VCD-Südbaden der Redaktion sagt. „Die heutige Ortsumfahrung mit zwei Tunneln und einer Brücke ist bereits eine gute Lösung. Eine zweite Brücke ist nicht nötig.“ Er hält es nun für wichtig, dass die Umweltprüfung richtig, vollständig und ganzheitlich durchgeführt wird. „Sollte das Regierungspräsidium das anders sehen, könnte das Thema in Zukunft wieder vor Gericht landen.“ Eine weitere Klage möchte der VCD nicht ausschließen.

Der Verkehrsclub

Ein Verein

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der sich für eine Verkehrswende im Sinne einer sozial- und umweltverträglichen Mobilität aller Verkehrsteilnehmer einsetzt. Im Juni 1986 wurde der Verkehrsclub Deutschland als ökologischer Kontrapunkt zu Automobilclubs wie dem ADAC von Mitgliedern verschiedener Umweltverbände und -initiativen ins Leben gerufen. Die offizielle Gründung erfolgte am 19. Juli 1986. Der VCD versteht sich als verbraucherorientierter Umweltverband, der sich für nachhaltige Mobilität einsetzt und die Interessen aller ökologisch orientierten Verkehrsteilnehmer – Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, Bahn- und ÖPNV-Nutzer – vertritt.