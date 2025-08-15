B 31 bei Döggingen: Zweite Gauchachtalbrücke rückt näher

Seit drei Jahren tobt ein Rechtsstreit um den Bau. Die Befürworter haben nun einen Sieg errungen. Doch ist das letzte Wort wirklich gesprochen?
Über das Gauchachtal schlängelt sich die knapp 900¦Meter lange Gauchachtalbrücke. Die Fahrt über das 40 Meter hohe Bauwerk bietet nicht nur eine spektakuläre Aussicht, sondern ist – zusammen mit dem anschließenden doppelten Tunnel – als Teil der Ortsumfahrung auch ein Segen für die Bewohner von Döggingen: Die Bundesstraße 31 führte vor dem Bau der Brücke durch den Ort hindurch, mehrere Tausend Autos passierten täglich die kleine Gemeinde.