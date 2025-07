1 Zu einem schweren Unfall ist es am Montagabend auf der B 3 zwischen Kippenheim und Lahr gekommen. Foto: Maximilian Müller Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend auf der B 3 zwischen Kippenheim und Lahr ereignet.







Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, war ein Autofahrer kurz vor 18 Uhr bei einem Überholversuch auf Höhe des Mosolf-Geländes in den Gegenverkehr geraten, was eine Kettenreaktion auslöste, in deren Folge sich ein Auto überschlug.