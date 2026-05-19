B 3 bei Achern: Renault-Fahrerin gerät wegen Überholmanöver in den Straßengraben

1 Der Renault Clio musste aus dem Straßengraben geborgen werden. Foto: Einsatz-Report 24 Auf der B3 zwischen Freistett und Achern kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.







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Die Fahrerin eines Renault Clio von Freistett war in Richtung Achern unterwegs. Zeitgleich setzte der Fahrer eines VW zu einem Überholmanöver an. Gleichzeitig soll auch ein BMW X5 zum Überholen ausgeschert sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Clio-Fahrerin ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben.