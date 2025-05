1 Mehrere Autofahrer waren bei Oberreichenbach zu schnell unterwegs. (Symbolfoto) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Auf der B 296 bei Oberreichenbach wurden am Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 31 Fahrer überschritten das Tempolimit – einer mit 141 km/h.







Link kopiert



Am Mittwoch überwachten Polizeibeamte zwischen 07.30 Uhr und 12 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf der B 296 in Oberreichenbach in Fahrtrichtung Calmbach.