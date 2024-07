B 294 zwischen Igelsberg und Freudenstadt: Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

1 Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto komplett in Flammen. Foto: Feuerwehr

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmittag ein brennendes Auto auf der B 294 zwischen Freudenstadt und Igelsberg löschen. Durch die Hitze des Feuers wurde die Straße so stark beschädigt, dass der betroffene Streckenabschnitt bis zum nächsten Tag halbseitig gesperrt werden musste.









Während der Fahrt auf der B 294 drang plötzlich Qualm unter der Motorhaube eines Autos hervor. Die Fahrerin stellte den Wagen ab. Kurz darauf ging er in Flammen auf. So die Information der Polizei über das, was am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zwischen Freudenstadt und Igelsberg passiert ist. Laut Polizei hatte das Feuer mutmaßlich eine technische Ursache.