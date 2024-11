Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Freitag erneut zum Schiltacher Kirchbergtunnel ausgerückt. Bereits in der vergangenen Woche hatte es dort zwei Einsätze gegeben.

Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Wieder hatte ein Brandmelder den Einsatz ausgelöst – und wieder stellten die Wehrleute vor Ort keinen Auslösegrund fest, wie der Schiltacher Kommandant Markus Fehrenbacher auf Anfrage mitteilt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es zwei ähnliche Einsätze gegeben: Einmal hatte ein Brandmelder im Elektrostollen des Tunnels ausgelöst, beim anderen Alarm war es ein so genannter Streckenmelder in der Tunnelröhre selbst – so auch diesmal wieder.

Der Melder werde nun ausgebaut und erneuert, erklärt Fehrenbacher. Warum die „relativ modernen“ Brandmelder im Kirchbergtunnel in jüngster Zeit so häufig auslösten, sei unklar.

Erst im Sommer war die Leittechnik in den beiden Schiltacher Tunneln erneuert worden.

Wie bei einem Tunnelalarm üblich, rückten neben der Schiltacher Wehr auch die Nachbarfeuerwehren aus Wolfach und Schenkenzell aus. Nach circa einer dreiviertel Stunde war der Einsatz laut Fehrenbacher wieder beendet.