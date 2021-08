1 Der B 27-Tunnel wird an diesem Freitag im Notbetrieb wieder freigegeben: Aber nur die Röhre in Fahrtrichtung Balingen. Foto: Schnurr

In Abstimmung mit dem für den Betrieb des Tunnels zuständigen Landratsamts Tübingen, dem Polizeipräsidium Reutlingen, der Feuerwehr und dem DRK wird der B 27-Tunnel in Dußlingen an diesem Freitag in Richtung Balingen wieder geöffnet.

Dußlingen - Nach einem erfolgreichen Tunnelbetriebstest ist die Öffnung der Weströhre mit einem Fahrstreifen und einer 60-Kilometer-Beschränkung im Laufe des Freitagvormittags vorgesehen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Geschwindigkeitsbeschränkung durch die Polizei dauerhaft überwacht, teilt das Regierungspräsidium Tübingen (RP) mit.

Nach Abschluss der Schadensaufnahme habe sich gezeigt, dass viele Komponenten der Betriebseinrichtung zerstört seien. Für den Notbetrieb hätten einige Betriebseinrichtungen angepasst und umgerüstet werden müssen. So musste die unterbrechungsfreie Stromversorgung ausgetauscht werden. Für den Notbetrieb komme eine mobile Lösung zum Einsatz.

Notrufmelder und die Feuerlöscher standen unter Wasser

Durch die Tunnelflutung wurden die Notrufnischen beschädigt. Die Notrufmelder und die Feuerlöscher standen unter Wasser. Auch die in den Notrufnischen verbauten elektronischen Komponenten wurden beschädigt. Über die an den Nischen interimsweise aufgestellten Notrufsäulen kann auch im Notbetrieb ein Notruf an die Integrierte Leitzentrale abgesetzt werden. Für den Betrieb dieser Notrufmeldeanlagen wurde ein lokales Mobilfunknetz eingerichtet. Die Kennzeichnung der Fluchtwege im Tunnel zum nächsten Notausgang mit grünen Tafeln wurde auf verfügbare Beleuchtungselemente umgerüstet.

Im Regelbetrieb ist die Tunnelbetriebstechnik so aufgebaut, dass beide Röhren als Einheit betrieben werden. So ist die parallel verlaufende Tunnelröhre gleichzeitig auch Fluchtweg im Falle eines Ereignisses in der anderen. Die Betriebstechnik schließt die Schranke beider Röhren, um Flüchtenden ein gefahrloses Wechseln zu ermöglichen.

Oströhre kann für Verkehr nicht geöffnet werden

Für den Notbetrieb wurden die beiden Tunnelröhren getrennt, da in der Weströhre der Straßenverkehr laufen soll, während in der Oströhre die Arbeiten fortgeführt werden. Die Oströhre kann daher für den Verkehr nicht geöffnet werden. Über diese ist das Wasser in den Tunnel eingedrungen. Sie ist stärker geschädigt als die Weströhre, teilt das RP mit. Zudem seien die Schrankenanlage und die Steuerungselemente durch massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch müssten deutlich mehr Leitungskabel erneuert und zahlreiche elektrische und elektronische Komponenten ausgetauscht werden.

Aufgrund von Lieferengpässen bei vielen Materialien werden seitens der Hersteller keine verbindlichen Liefertermine genannt. Das sei der Grund, weshalb eine zeitliche Perspektive für die Öffnung der Oströhre nicht genannt werden könne. Man geht davon aus, dass die Arbeiten das ganze Jahr über andauern werden, so dass von einem Regelbetrieb in beiden Tunnelröhren erst gegen Ende 2021 auszugehen sei.

Die Umleitung der B 27 verläuft über Gomaringen und Nehren.