Der VW-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. (Symbolfoto)

Am Freitagmittag sind bei einem Unfall auf der B 27 zwischen Hüfingen und Behla zwei Personen schwer verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 62-jährige BMW-Fahrerin gegen 14.30 Uhr in Richtung Behla und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem VW eines 37-Jährigen frontal zusammenstieß. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten VW-Fahrer mit Hilfe einer Rettungsschere bergen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Die Polizei musste die Bundesstraße für die Landung des Rettunghubschraubers und für die Unfallaufnehme mehrere Stunden komplett sperren, was im Feierabendverkehr zu langen Staus führte, so die Polizei.