Kein Erdbeben Sprengungen der Bundeswehr schrecken Bürger in Albstadt auf

"Ein lauter Knall und ein mächtiges Rütteln": Besorgte Bürger aus Albstadt haben sich am Dienstagvormittag an unsere Redaktion gewandt. Ein Erdbeben? Offenbar nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge werden auf dem Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten am kalten Markt Sprengübungen durchgeführt.