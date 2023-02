1 Die B 27 zwischen Hechingen und und Bisingen blieb über Stunden gesperrt. (Symbolfoto) Foto: Checubus/ Shutterstock

Bei einem Unfall auf der B 27 zwischen Hechingen und Balingen sind am Montagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Dies meldet die Polizei.









Eine 25 Jahre alte Frau wollte laut Polizeibericht gegen 17 Uhr mit ihrem Skoda an der Auffahrt Hechingen-Mitte auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Balingen auffahren.

Ein auf der rechten Fahrspur fahrender, 60-jähriger Mercedes-Fahrer leitete just in dem Moment eine Vollbremsung ein, als der Skoda das Ende des Beschleunigungsstreifens erreicht hatte. Ein nachfolgender, 27 Jahre alter Mann bremste ebenfalls und versuchte, mit seinem Citroen nach rechts auszuweichen. Dabei streifte er zunächst den Mercedes und krachte in der Folge ins Heck des Skoda.

Alle beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Die 25-jährige Skoda-Fahrerin und die 21 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeibericht entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 40.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die B 27 durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei bis 20.30 Uhr voll gesperrt.