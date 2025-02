B 27 bei Hüfingen: Streit um Lärmschutzwand geht weiter

1 2023 wird an der Wand nachgearbeitet. Die Carbonverstärkung fehlt aber immer noch. (Archivbild) Foto: Jens Fröhlich

Viereinhalb Jahre nach Fertigstellung der Lärmschutzwand an der B 27 bei Hüfingen ist diese immer noch nicht freigegeben. Der Verkehr darf weiterhin nicht unter der gewölbten Seite hindurchfließen, sondern nur einspurig in sicherer Entfernung von der Wand. Bei einer Nachfrage des Landtagsabgeordneten Niko Reith (FDP) im Mai 2024 hatte die zuständige Staatssekretärin Elke Zimmer einen Abschluss der Sanierungsarbeiten für August 2024 in Aussicht gestellt. Geändert hat sich allerdings bis heute nichts.