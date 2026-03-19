B 27 bei Hüfingen: Lösung bei Lärmschutzwand noch 2026 in Sicht

Die Dauerbaustelle an der B 27 bei Hüfingen könnte nach sechs Jahren dem Ende zugehen. Das Regierungspräsidium Freiburg nennt einen neuen Zeitplan.

Eigentlich sollte die Lärmschutzwand an der B 27 bei Hüfingen längst fertig sein. Seit nun mehr sechs Jahren wird daran gebaut. Aber das Projekt zieht sich weiter hin – zuletzt hatten Risse und weitere Mängel auf der Rückseite zu erneuten Verzögerungen gesorgt. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg äußerte sich auf Nachfrage jetzt erneut zum Stand. Die Behörde rechnet aktuell Mitte des Jahres 2026 mit einer endgültigen Fertigstellung.

Laut Pressesprecherin Heike Spannagel müssten bis dahin auf der Rückseite der Wand aber noch Risse geschlossen und eine Oberflächenbeschichtung aufgebracht werden. „Die Arbeiten auf der Straßenseite werden abhängig von der Witterung voraussichtlich noch vor Ostern abgeschlossen sein“, so Spannagel. Die rechte Fahrspur der B27 ist aus Sicherheitsgründen aktuell immer noch gesperrt, der Verkehr fließt dort einspurig mit Tempo 80 an der Baustelle vorbei.

Einen Zeitpunkt, wann die rechte Spur wieder befahrbar sein wird, nannte Spannagel noch nicht. Auch die Freigabe der Fahrspur zieht sich seit Jahren beharrlich hin: Ursprünglich sollte sie bereits Ende Oktober 2025 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Mängel auf der Straßenseite der Lärmschutzwand seien inzwischen aber instand gesetzt und bereits von Fachleuten überprüft worden, teilte Spannagel mit. „Aktuell finden noch Feinspachtelarbeiten an der Oberfläche statt.“

Bürgermeister Patrick Haas blickt auf ein bewegtes Jahr in Hüfingen zurück. Foto: Hannah Martin

2025 sei zudem die Stabilisierung der einzelnen Lärmschutzelemente mit Carbonbeton final abgeschlossen worden. Als Grund für die Verzögerung dieser Maßnahmen verwies das RP auf den kalten Winter und die zuletzt weiterhin kühlen Nächte: Die Betonteile seien zu kalt gewesen, um die Sanierung vollständig abzuschließen.

Bürgermeister frustriert Situation

Einen, den der neue Zeitplan freuen dürfte, ist Hüfingens Bürgermeister Patrick Haas. Er zeigte sich Anfang März auf Anfrage frustriert von den andauernden Verzögerungen an der Baustelle. Ihm falle es zunehmend schwer, sich zur Thematik zu äußern, teilte er mit. „Ich hoffe sehr, dass diese mittlerweile langwierige Geschichte bald ein Ende findet. Die Stadt steht weiterhin regelmäßig im Austausch mit dem Regierungspräsidium und weist immer wieder auf die Dringlichkeit einer zeitnahen Fertigstellung hin“, so Haas.

Nachdem der Stadt bereits im Sommer 2025 eine Fertigstellung im selben Jahr zugesichert worden war, wollte Haas selbst keine weitere zeitliche Prognose mehr abgeben. Bleibt es nun beim aktuellen Zeitplan des RP, können die Hüfinger aber endlich auf ein baldiges Ende der B 27-Baustelle hoffen.