B 27 bei Hüfingen: Lösung bei Lärmschutzwand noch 2026 in Sicht

Die Dauerbaustelle an der B 27 bei Hüfingen könnte nach sechs Jahren dem Ende zugehen. Das Regierungspräsidium Freiburg nennt einen neuen Zeitplan.
Eigentlich sollte die Lärmschutzwand an der B 27 bei Hüfingen längst fertig sein. Seit nun mehr sechs Jahren wird daran gebaut. Aber das Projekt zieht sich weiter hin – zuletzt hatten Risse und weitere Mängel auf der Rückseite zu erneuten Verzögerungen gesorgt. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg äußerte sich auf Nachfrage jetzt erneut zum Stand. Die Behörde rechnet aktuell Mitte des Jahres 2026 mit einer endgültigen Fertigstellung.