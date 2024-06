B 27 bei Blumberg: Auffahrunfall fordert drei Leichtverletzte

1 bei einem Auffahrunfall auf der B 27 wurden drei Personen leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Leichte Verletzungen davongetragen haben drei Autofahrer bei einem Unfall am Montag auf der B 27 vor dem Kreisverkehr bei Blumberg-Zollhaus.









Laut Angaben der Polizei leichte Verletzungen davongetragen haben drei Autofahrer bei einem Unfall am Montag gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 27 (B 27) vor dem Kreisverkehr bei Blumberg-Zollhaus. Eine 42-Jährige, eine 35-Jährige und ein 40-Jähriger hielten vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt an, was ein nachfolgender 46-Jähriger in einem Fiat Ducato zu spät bemerkte.