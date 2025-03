Seinen Führerschein musste ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer am Montagnachmittag auf der B 27 zwischen Hechingen und Balingen abgeben.

Der 31-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit einem weißen VW Golf auf der B 27 von Hechingen herkommend in Richtung Balingen unterwegs.

Kurz vor der Wessinger Senke kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte an der Leitplanke entlang. Hierauf verlangsamte er Zeugenangaben nach zunächst seine Geschwindigkeit, fuhr dann jedoch in Schlangenlinien in Richtung Balingen weiter.

An der Anschlussstelle Balingen-Nord fuhr er von der Bundesstraße ab und weiter in Richtung der Anschlussstelle Süd.

Nach einer Tankstelle streifte der Golf-Fahrer in der Auffahrt im Bereich einer Linkskurve erneut an der Leitplanke. In der anschließenden Rechtskurve kam er von der Straße ab, kollidierte frontal mit einem Verkehrszeichen und schleuderte teilweise auf die B 27 ein, wo er auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen kam.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und seine Fahrerlaubnis aushändigen.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Der angerichtete Fremdschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Balingen sucht unter Telefon 07433/264-0 nach weiteren Zeugen beziehungsweise Geschädigten.