1 Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel - Adrian Hauser bringt Fahrzeuge gerne zum Laufen. Foto: Autohaus Bauer

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Adrian Hauser aus Sulz-Bergfelden als „Lehrling des Monats April“ ausgezeichnet. Der 20-Jährige wird im dritten Lehrjahr als Kraftfahrzeugmechatroniker beim Autohaus Bauer ausgebildet.









Wie viele junge Menschen hatte auch Adrian von Kindheit an Interesse an Autos und Technik. Das Schrauben am eigenen Mofa nach der Schule gehörte eben dazu. Und so war es für ihn klar, dass er lieber ins Handwerk als an die Uni gehen möchte. Nach der Mittleren Reife absolvierte er zunächst verschiedene Praktika, beispielsweise in einem Industrieunternehmen oder auf einer Sozialstation, aber auch in einem Architekturbüro.