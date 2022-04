5 Daniela Frey vom gleichnamigen Bauunternehmen, das derzeit den Grünmettstetter Kindergarten baut, wartete nicht lange auf die ersten Interessenten. Foto: Morlok

Pünktlich um 9 Uhr an diesem Donnerstag, startete die vierte Auflage des Azubi-Speed-Datings, das der Landkreis Freudenstadt zusammen mit den Großen Kreisstädten Horb und Freudenstadt veranstaltet, in der Horber Hohenberghalle.















Link kopiert

Horb - Rund 60 Firmen – vom Finanzamt bis zur gehobenen Gastronomie und dem Dienstleistungsgewerbe, vom Baugewerbe bis hin zu Banken, Verwaltung und kaufmännischen Berufsfeldern – präsentierten eine breite Auswahl an Lehrstellen und nutzen bei dieser Art von Veranstaltung die Chance, mit jungen Menschen zu den Themen Ausbildung und duale Studiengänge direkt und auf besondere Weise in Kontakt zu kommen.

Wie wichtig diese besondere Form des schnellen Kennenlernens ist, das verdeutlicht die Anwesenheit von führenden Repräsentanten vom Kreis und den beiden Städten.

Über 250 Jugendliche haben sich angemeldet

An ihrer Spitze stand Landrat Klaus Michael Rückert, der sich besonders freute, dass man dieses Format erstmals wieder als Präsenz-Veranstaltung und nicht nur online durchführen konnte. "Ich bin überglücklich darüber, dass wir uns hier live treffen können", sagte Rückert in seinem Grußwort. Er betonte, dass er die Sorgen der Unternehmen kenne, wenn es darum gehe, den richtigen Azubi für den jeweiligen Betrieb zu finden. "Junge Menschen sind mehr als ihr Zeugnis" – so lautete deshalb auch einer der Slogans dieses Treffens, zu dem sich über 250 Schüler von zahlreichen Schulen aus dem Landkreis Freudenstadt angemeldet hatten.

Hinter jeder Bewerbungsmappe steckt ein Mensch mit seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Diese "Soft Skills" werden in Noten, Zeugnissen und Bewerbungsmappen nicht immer sichtbar. "Beim Azubi-Speed-Dating rücken diese jedoch bewusst in den Fokus", betont die Wirtschaftsförderin der Stadt Freudenstadt, Elke Latscha. "Der erste Eindruck zählt ebenso wie die Wahrnehmung der Persönlichkeit. Zeugnisse und Bewerbungsmappen spielen deshalb an diesem Tag keine Rolle."

An Gesprächsterminen mangelte es nirgends

Ein Statement, das Hans-Peter Schmid, Geschäftsführer der Firma Reck & Gass, nur bestätigen konnte. Die Firma konnte eine junge Dame vor knapp drei Jahren beim ersten Speed-Dating auf eben diese persönliche Weise kennenlernen und diese hat nun ihre Ausbildung hinter sich gebracht, wie Schmidt am Rande der Veranstaltung erwähnte. Diese Art des "Azubi-Angelns" funktioniert also und wird offensichtlich immer beliebter.

Obwohl Corona für einige Absagen bei den interessierten jungen Schülern der Abschlussjahrgänge 2022, 2023 und 2024 sorgte, die an diesem Tag eingeladen waren, konnte man reihum an den Tischen nur zufriedene Gesichter sehen, denn an Gesprächsterminen mangelte es nirgends.

Für Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger steht fest, dass man versuchen müsse, den Nachwuchs im Landkreis zu halten. Und da sei es egal, ob jemand in Horb wohne und in Freudenstadt arbeite oder andersrum. Wichtig sei, dass man jedem ein passendes Angebot machen könne.

Interessante Einblicke aus erster Hand

Für beide Seiten des Tisches ist diese unverbindliche, lockere Art des Kennenlernens allemal ein Mehrwert. Die jungen Leute bekommen interessante Einblicke aus erster Hand und die Personalverantwortlichen der Unternehmen lernen auf diese persönliche und direkte Art ihre möglichen Mitarbeiter der Zukunft schon einmal in einem ersten Gespräch kennen.

Für den Organisator dieses Treffens, die Rottenburger Agentur für Kommunikationsberatung "Dialogmanufaktur" um Geschäftsführer Mathias Nowotny, die auch das Gesamtkonzept der Veranstaltung entwickelt hatten, war diese vierte Ausgabe gleichzeitig auch das zahlenmäßig größte Event. Nun hofft man, dass man beim fünften Azubi-Speed-Dating, das 2023 im Kursaal von Freudenstadt stattfinden wird, mindestens genauso viele Betriebe und zukünftige Azubis begrüßen darf.