Carmen Brüstle von der Firma Engeser Kabeltechnik im Gespräch mit Eric Deibert aus Zimmern ob Rottweil. Foto: Herzog







Da die Turn- und Festhalle Sulgen derzeit geschlossen ist, fand die Berufsinformationsmesse 2025 am Dienstag im Bärensaal statt. An jenem Ort also, an dem im Jahre 2006 die Schramberger Berufsmesse unter dem Namen „Jobs and more Schramberg“ (JamS) ihre Premiere feierte.