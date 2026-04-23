Azubi-Speed-Dating in Schramberg: Nachwuchs gewinnen leicht gemacht

Das Azubi-Speed-Dating im Bärensaal bietet direkten Zugang zu Fachkräften von morgen. Unternehmen können sich noch bis Dienstag, 12. Mai, registrieren.

Kurze Gespräche, große Chancen: Beim Azubi-Speed-Dating am Dienstag, 14. Juli, haben Jugendliche die Möglichkeit, in kompakten Gesprächsrunden ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb kennenzulernen. Die Veranstaltung findet im Bärensaal in Schramberg statt und geht bereits in die sechste Runde. Sie setzt erneut auf den direkten Austausch zwischen Schülern sowie regionalen Unternehmen – ganz ohne klassische Bewerbungsunterlagen, heißt es in einer Mitteilung.

Auf Augenhöhe Unter dem Leitgedanken „Zeig uns, wer du bist“ begegnen sich beide Seiten auf Augenhöhe. Betriebe aus Industrie, Handel, Tourismus, Handwerk sowie aus dem sozialen und öffentlichen Bereich stellen ihre Ausbildungsangebote und dualen Studienmöglichkeiten vor und kommen unkompliziert mit potenziellen Nachwuchskräften ins Gespräch.

Im Mittelpunkt steht das persönliche Kennenlernen: Innerhalb weniger Minuten können sich Unternehmen und Jugendliche einen ersten Eindruck voneinander verschaffen. Dabei zählen vor allem Motivation, Auftreten und Persönlichkeit. „Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich unabhängig von Noten oder Lebenslauf zu präsentieren“, erklärt Sarah Langenbacher von der Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg. „Gleichzeitig erhalten Unternehmen einen authentischen Eindruck der Bewerberinnen und Bewerber.“

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Teilnehmen können Schüler der Abschlussjahrgänge 2026, 2027 und 2028. Zur Vorbereitung finden im Vorfeld Schultermine statt, bei denen die Jugendlichen ihre Stärken reflektieren und sich gezielt auf die Gespräche einstellen.

Sowohl Unternehmen als auch Teilnehmende melden sich verbindlich an. Auf dieser Grundlage wird im Vorfeld ein individueller Gesprächsplan erstellt, der einen strukturierten Ablauf garantiert.

Die feste Terminvergabe sorgt dafür, dass die Gespräche effizient und für beide Seiten gewinnbringend verlaufen. Interessierte Unternehmen aus der Region können sich bis Dienstag, 12. Mai, unter www.azubi-speed.de registrieren. Dort sind auch weitere Details zur Veranstaltung zu finden.