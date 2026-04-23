Azubi-Speed-Dating in Schramberg: Nachwuchs gewinnen leicht gemacht

Das Azubi-Speed-Dating im Bärensaal bietet direkten Zugang zu Fachkräften von morgen. Unternehmen können sich noch bis Dienstag, 12. Mai, registrieren.
Kurze Gespräche, große Chancen: Beim Azubi-Speed-Dating am Dienstag, 14. Juli, haben Jugendliche die Möglichkeit, in kompakten Gesprächsrunden ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb kennenzulernen. Die Veranstaltung findet im Bärensaal in Schramberg statt und geht bereits in die sechste Runde. Sie setzt erneut auf den direkten Austausch zwischen Schülern sowie regionalen Unternehmen – ganz ohne klassische Bewerbungsunterlagen, heißt es in einer Mitteilung.