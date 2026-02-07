Azubi-Speed-Dating in Horb: Firmen und Schüler können sich jetzt anmelden

Für das Azubi-Speed-Dating in Horb können sich Unternehmen bis zum 25. Februar anmelden, Schüler aus dem Kreis Freudenstadt haben noch etwas länger Zeit.

Das Azubi-Speed-Dating im Landkreis Freudenstadt bringt am Mittwoch, 29. April, wieder Schüler direkt mit Unternehmen aus der Region zusammen. „Hier stehen nicht nur Schulnoten oder Zeugnisse im Vordergrund, sondern junge Menschen – mit ihren Interessen, Stärken und Ideen für die Zukunft“ heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Veranstalter ist der Landkreis Freudenstadt zusammen mit den Großen Kreisstädten Horb und Freudenstadt. Die Veranstaltung findet dieses Jahr in der Hohenberghalle in Horb statt.

Im Mittelpunkt steht der persönliche Austausch. Das Azubi-Speed-Dating bietet Jugendlichen und Unternehmen die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. In einem fest terminierten Gesprächsformat lernen sich beide Seiten kennen, tauschen Erwartungen aus und gewinnen erste Eindrücke voneinander, ganz ohne Schulnoten oder Bewerbungsunterlagen.

Die Vorbereitung auf die Gespräche erfolgt bereits im Vorfeld in den Schulen. Dort werden die Schüler durch Coaching auf den Austausch mit dem Verantwortlichen der Firmen vorbereitet. Dabei setzen sie sich mit ihren eigenen Stärken, beruflichen Zielen und Interessen auseinander und trainieren ein selbstbewusstes Auftreten.

Verbindliche Anmeldung

Ein wichtiger Bestandteil dieses Konzepts ist die Verbindlichkeit. Sowohl Unternehmen als auch Schüler melden sich im Vorfeld verbindlich an und erhalten einen individuellen Termin für das Gespräch. Eingeladen sind Schüler der Abschlussjahrgänge 2026, 2027 und 2028 aus dem Landkreis Freudenstadt.

Das Azubi-Speed-Dating deckt ein breites Spektrum an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten ab. Vertreten sind Betriebe aus Industrie, Handwerk, Tourismus und Pflege sowie zahlreiche Dienstleistungsbereiche, ebenso duale Studiengänge. Noch bis zum 25. Februar können sich Unternehmen online anmelden, Schüler haben dafür bis zum 13. April unter www.azubi-speed.de die Möglichkeit, sich zu registrieren.

Teilnehmende Unternehmen zahlen einen Teilnahmebeitrag gestaffelt nach Mitarbeiterzahl.

Für Fragen stehen Ralf Bohnet (r.bohnet@kreis-fds.de) von der Wirtschaftsförderung des Landkreises sowie Elke Latscha (elke.latscha@freudenstadt.de) von der Wirtschaftsförderung der Stadt Freudenstadt und Thomas Kreidler (t-kreidler@horb.de) vom City-Marketing der Stadt Horb zur Verfügung.