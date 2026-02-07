Azubi-Speed-Dating in Horb: Firmen und Schüler können sich jetzt anmelden

Für das Azubi-Speed-Dating in Horb können sich Unternehmen bis zum 25. Februar anmelden, Schüler aus dem Kreis Freudenstadt haben noch etwas länger Zeit.
Das Azubi-Speed-Dating im Landkreis Freudenstadt bringt am Mittwoch, 29. April, wieder Schüler direkt mit Unternehmen aus der Region zusammen. „Hier stehen nicht nur Schulnoten oder Zeugnisse im Vordergrund, sondern junge Menschen – mit ihren Interessen, Stärken und Ideen für die Zukunft“ heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Veranstalter ist der Landkreis Freudenstadt zusammen mit den Großen Kreisstädten Horb und Freudenstadt. Die Veranstaltung findet dieses Jahr in der Hohenberghalle in Horb statt.