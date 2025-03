Azubi-Nachmittag: Betriebe aus Furtwangen und Gütenbach geben Einblick

1 Die Bregtalschule Furtwangen ist wieder dabei beim Azubi-Nachmittag. Schulleiterin Marlies Klingelhöfer (von links), FSJlerin Meryem Cevik und Auszubildende Nourhene Soltani freuen sich auf viele interessierte Gäste am Donnerstag, 27. März. Foto: Stadtverwaltung Furtwangen

Junge Leute haben die Möglichkeit, sich beim Azubi-Nachmittag mit ihren Eltern in Furtwanger und Gütenbacher Unternehmen und Einrichtungen umzuschauen. Zudem gibt es ein Gewinnspiel.









Der Azubi-Nachmittag in Furtwangen und Gütenbach feiert in diesem Jahr bereits ein kleines Jubiläum. Zum fünften Mal sind Schüler mit deren Eltern willkommen, unverbindlich in teilnehmende Betriebe zu schnuppern, um sich über mögliche Ausbildungsplätze zu in-formieren. Am Donnerstag, 27. März, zwischen 15 und 18.30 Uhr steht die Neuauflage des Azubi-Nachmittags an.