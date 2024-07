Azubi in Binsdorf: Der Lehrling des Monats April – endlich

Azubi in Binsdorf

1 Präsident Harald Herrmann (von links), die Seniorchefs Heidi Bauer und Karlheinz Bauer, Adrian Hauser, Geschäftsführerin Evi Brenner und Christiane Nowottny, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen, im Showroom des Autohauses. Foto: Handwerkskammer

Mit einigen Wochen Verspätung ist Adrian Hauser zum Lehrling des Monats im Zollernalbkreis ausgezeichnet worden. Die Handwerkskammer würdigt damit seine schulischen wie seine praktischen Leistungen.









Die Handwerkskammer Reutlingen hat Adrian Hauser aus Sulz-Bergfelden als Lehrling des Monats April ausgezeichnet. Der 20-Jährige wird im dritten Lehrjahr als Kraftfahrzeug-Mechatroniker in der Fachrichtung Personenkraftwagen bei der Firma Autohaus Bauer in Binsdorf ausgebildet. Aus Termingründen konnte die Auszeichnung zum Lehrling des Monats April erst in dieser Woche stattfinden.