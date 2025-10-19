Ayliva in Stuttgart: Drittes Konzert am Sonntag abgesagt

Nachdem Ayliva bereits ihre Konzerte in Stuttgart am Donnerstag und am Freitag krankheitsbedingt abgesagt hatte, fällt an diesem Sonntag auch ihre dritte Show ersatzlos aus.

Ayliva hat auch das letzte ihrer drei Konzerte in Stuttgart, das für diesen Sonntagabend in der ausverkauften Schleyerhalle geplant war, abgesagt. Nachdem die Sängerin aus Recklinghausen am Donnerstag bereits ihre Shows für den Donnerstag und den Freitag über die sozialen Medien krankheitsbedingt abgesagt hatte, gab sie am Samstag auf Instagram und auf Ihrer Website bekannt, dass auch das Konzert an diesem Sonntag, 19. Oktober, nicht stattfindet. „Unser Ziel ist es, erstmal gesund zu werden, um die Tour zu Ende spielen zu können und ich tue alles dafür“, schrieb die Sängerin, die täglich „mit ihren Ärzten im Austausch“ sei.

In Ihrer Mitteilung gab Ayliva auch bekannt, dass – anders als zunächst erwogen – keine Ersatztermine für die drei gecancelten Konzerte in Stuttgart stattfinden werden: „Alle drei Stuttgart-Shows werden leider ersatzlos abgesagt. Aufgrund von sehr wahrscheinlichen Folgeschäden durch eine hohe Belastung, während der Krankheit und mangelnder Möglichkeit an Terminen innerhalb dieser Tour“, so heißt es auf der Website der Sängerin. Gekaufte Tickets könnten dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Bereits am Donnerstag hatte sich Ayliva bei der Absage ihrer ersten beiden Stuttgart-Konzerte mit einem Video an ihre Fans gewandt, in dem sie sagte: „Ich habe viel gekämpft die letzten Tage, aber mein Körper ist in einem Zustand – der kann einfach nicht mehr.“ Ihre Stuttgarter Fans würden ihr fehlen, sagte sie: „Ich seid immer so schön laut. Umso mehr weiß ich, dass es euch trifft.“

Ayliva, deren Songs auf Spotify zig-Millionen-fach gestreamt werden, und deren Video zur aktuellen Single „Wie?“ auf YouTube bereits 13 Millionen Mal aufgerufen wurde, ist seit Ende August auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei stand sie unter anderem je drei Mal in Frankfurt, Berlin und Hamburg auf der Bühne. In der Kölner Lanxess-Arena gastierte sie sogar vier Mal.

Nach der Absage ihres ausverkauften Konzertes in Stuttgart an diesem Sonntag soll ihre Tournee von Donnerstag, 23. Oktober, an mit drei ebenfalls ausverkauften Konzerten in Hannover fortgesetzt werden.