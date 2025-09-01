Axel Rulf aus Lörrach: Ein vielseitiges Leben nach der Volkshochschule

Auf einen Kaffee mit Axel Rulf. 38 Jahre lang war er „Mr. Volkshochschule“ und setzte als deren Leiter wichtige Akzente, baute die Institution grundlegend aus und um.

Die Volkshochschule ist untrennbar mit dem Namen Axel Rulf verknüpft. Nach 38 Jahren war 2023 Schluss. „Eine komplett neue Lebenssituation“ bilanziert der 68-Jährige und nippt genussvoll an seinem Espresso. „Man muss sich ein Stückweit neu erfinden, es bricht ja mit der Rente die gesamte festgelegte Tagesstruktur weg.“ Nur auf dem Sofa sitzen und lesen – das ist schön, aber dauerhaft nicht sein Ding. Bis zum Schluss machte es Axel Rulf große Freude, an der VHS zu arbeiten. Aber: Irgendwann sei es auch Zeit für neue Impulse. Und er weiß die Einrichtung bei seinem Nachfolger in besten Händen.

Eigentlich hat Rulf an der Lörracher PH Lehramt studiert. Zuvor war er als Wehrdienstleistender bei der Marine – und lernte so fast die ganze Welt kennen. Die Freude an Reisen und fernen Ländern ist geblieben.

Keine Lehrerstelle frei

Rulf hat auch später viele Länder besucht, organisierte an der VHS Reisen – auch in exotische Länder. Genauso gerne wandert er aber in der Schweiz oder im Schwarzwald. Die ganz fernen Länder und die ganz hohen Berge müssen es nicht mehr sein, erzählt er lächelnd. Da werde man mit den Jahren doch etwas gelassener.

Schon mit sechs Jahren hat ihn seine Mutter beim Schwarzwaldverein angemeldet. Mit dabei ist er bis heute.

Nach dem Studium gab es keine freie Stelle als Lehrer. Rulf stand auf der Warteliste. Prognostizierte Wartezeit: fünf Jahre. Wie so viele Kommilitonen musste auch er sich also anderweitig umsehen.

Axel Rulf landete eher per Zufall in der Kulturabteilung bei deren Leiter Berthold Hänel. „Wir waren damals gerade mal drei Leute, haben aber viel gestemmt: die VHS, Konzerte in der früheren Stadthalle, Lesungen, Studienreisen, die Jumelage oder Ausstellungen in der Villa Aichele.

Ein Jahr lang war Rulf dann als Kulturreferent interimsmäßig tätig bis Helmut Bürgel sein Amt antrat. „Das war enorm spannend.“ Gerne erinnert er sich an Begegnungen aus dieser anfänglichen Zeit des Stimmenfestivals. „Ich habe damals beispielsweise mit Joan Baez gekocht“, erzählt er lachend.

Und das Stimmenfestival heute? „Ich glaube, Stimmen muss sich neu erfinden. Denn viele große Stars sind einfach nicht mehr bezahlbar. Ich würde den Rosenfelspark absolut ins Zentrum rücken. Er ist so etwas besonderes.“ Er beneide den Stimmen-Chef jedenfalls nicht um die gewaltign Aufgaben, die vor ihm liegen.

VHS als wichtige Institution

Die Volkshochschule wurde damals „sein Kind“. Seit 100 Jahren gebe es diese wichtige Institution, die als erste nach der Besatzung wieder erlaubt wurde. Demokratie-Bildung sieht er als eine ihrer wichtigsten Aufgaben – gerade in diesen Zeiten. Genauso wichtig sei, dass hier Deutsch-Prüfungen abgelegt werden können sowie Einbürgerungstests, aber auch die vielen Gesundheits- und Bewegungsangebote. Axel Rulf kämpfte dafür, dass die VHS ein eigenes Gebäude bekommt. 1999 war es so weit: Das sanierte Alte Rathaus wurde fester Sitz der Einrichtung.

Ein wichtiger Teil seines Lebens ist seine Tochter Ellen. Damals ein echter Vorreiter, nahm Axel Rulf sich drei Jahre Elternzeit. Und hat bis heute eine sehr innige Beziehung zu seiner mittlerweile 30-jährigen Tochter, die Lehrerin und Extremsportlerin ist.

Innige Tochter-Beziehung

Er selber ist auch viel unterwegs. Gerne dort, wo es ruhiger ist, mitten in der Natur. „Diesen Drang, jetzt etwas nachzuholen, was früher nicht möglich war, kenne ich nicht“, sagt er. Das sei auch gar nicht möglich. „Schließlich ist man ja nicht mehr derselbe.“ Axel Rulf, bekennender Fan vor allem des Frauenfußballs, spielt regelmäßig Skat mit Freunden, besucht gerne Konzerte und ist in der Schulkind-Betreuung aktiv: „Die Grundschüler sind so direkt, kreativ und unverbraucht – und fordern einen ganz schön. Das hält jung.“

Rundum zufrieden sei er, wohl wissend, dass er gesundheitlich und finanziell in einer privilegierten Situation ist. „Traurig ist, wenn man Menschen, die man gern hatte, gehen sieht.“ Seine Parkinson-kranke Mutter hat er bis zu ihrem Tod gepflegt. Angst vor dem eigenen Ende? Letztendlich sei das eben das Schicksal, das man annehmen müsse.