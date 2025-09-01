Axel Rulf aus Lörrach: Ein vielseitiges Leben nach der Volkshochschule

Auf einen Kaffee mit Axel Rulf. 38 Jahre lang war er „Mr. Volkshochschule“ und setzte als deren Leiter wichtige Akzente, baute die Institution grundlegend aus und um.
Die Volkshochschule ist untrennbar mit dem Namen Axel Rulf verknüpft. Nach 38 Jahren war 2023 Schluss. „Eine komplett neue Lebenssituation“ bilanziert der 68-Jährige und nippt genussvoll an seinem Espresso. „Man muss sich ein Stückweit neu erfinden, es bricht ja mit der Rente die gesamte festgelegte Tagesstruktur weg.“ Nur auf dem Sofa sitzen und lesen – das ist schön, aber dauerhaft nicht sein Ding. Bis zum Schluss machte es Axel Rulf große Freude, an der VHS zu arbeiten. Aber: Irgendwann sei es auch Zeit für neue Impulse. Und er weiß die Einrichtung bei seinem Nachfolger in besten Händen.