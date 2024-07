Awo Kinzigtal sucht Helfer: „Das ist kein normaler Putzjob“

1 Carla Schultheiß (links) hat bei ihrem Einsatz bei der Awo viel gelernt. Ursula Fix, die Leiterin der Ambulanten Dienstes Kinzigtal, sucht dringend weitere Helfer wie Carla. Foto:

Sie putzen, kaufen ein, mähen den Rasen oder begleiten zum Arzt: Die Awo Kinzigtal vermittelt älteren und Menschen mit Behinderung Unterstützung im Alltag. Eine von ihnen ist die 21-jährige Carla Schultheiß. Weitere Helfer werden dringend gesucht.









Vier Monate lang hat die Zellerin als Hauswirtschafterin Senioren und Menschen mit Einschränkungen im Haushalt geholfen. Nach einem Weltweit-Freiwilligendienst nutzte sie die Tätigkeit bei der Awo, um die Zeit bis zu ihrem Studium der Politikwissenschaften zu überbrücken und in dieser Zeit etwas Geld zu verdienen. Wie sie dabei gerade auf die Awo kam? „Ich kannte sie schon von früher, als ich bei der Stadtranderholung mitgemacht habe“, berichtet sie unserer Redaktion. Als sie die Stellenausschreibungen der Awo nach etwas Passendem durchsuchte, fand sie die für eine Hauswirtschaftshilfe in Teilzeit. Diese sollte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe Haushaltsarbeiten jeglicher Art übernehmen und so Menschen – zum Beispiel Senioren oder solche mit Behinderung – bei der Alltagsbewältigung unterstützen. Oder wie Carla Schultheiß es ausdrückt: „Ich mache alles, was im Haushalt so anfällt.“