Award-Show: Deutsche Serie Liebes Kind gewinnt International Emmy

1 Golden und prestigeträchtig - die Emmy-Trophäe Foto: Andrew Gombert/EPA/dpa

Es sei der beste Montag jemals, sagen die deutschen Emmy-Gewinner. Die Produktion «Liebes Kind» wurde in New York mit dem TV-Preis ausgezeichnet. Ein anderer Hoffnungsträger ging leer aus.









New York - Die Thriller-Streaming-Serie "Liebes Kind" gewinnt eine Auszeichnung bei den 52. International Emmys. In der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie" wurde der von Constantin Film produzierten Netflix-Reihe in New York der begehrte Preis verliehen. Die sechsteilige Mischung aus Krimi und Familiendrama handelt von einer aus deiner qualvollen Gefangenschaft entkommenen Frau, deren Schicksal mit einem 13 Jahre alten, ungelösten Vermisstenfall zusammenhängt.