Award-Show: Deutsche Jugendserie zur DDR gewinnt internationalen Emmy

Eine MDR-Serie zum Alltag junger Leute in Ostdeutschland hat den Preis in einer der Kinderkategorien gewonnen. «Herrhausen» ging dagegen leer aus. Bestes Drama wurde eine britische 80er-Jahre-Serie.
New York - Die MDR-Serie "Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?" hat einen Emmy für ausländische TV-Produktionen gewonnen. Die Serie konnte sich bei der Preisverleihung in New York in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" einen International Emmy sichern. Damit setzte sie sich gegen Konkurrenz aus Brasilien, Großbritannien und Südafrika durch.