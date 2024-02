Wenn die Haut in den Mundwinkeln einreißt, verursacht das oft brennende oder stechende Schmerzen. Selbst Risse, die nur klein und kaum sichtbar sind, quälen. Vor allem dann, wenn scharfe oder säurehaltige Lebensmittel an diese Wunden geraten. Außerdem öffnen sie Keimen Tür und Tor.

Was sind die Ursachen für Rhagaden?

Warum kommt es zu diesen Rissen, die in der Medizin Rhagaden heißen? Ein häufiger Grund für eingerissene Mundwinkel ist ein Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen wie Eisen oder Zink. Zudem können laut der Kölner Dermatologin Uta Schlossberger auch Erkrankungen eine Rolle spielen: Neurodermitis sowie Heuschnupfen und andere Allergien beeinflussen die Empfindlichkeit der Haut.

Lesen Sie auch

Faktoren wie kaltes Winterwetter und Heizungsluft können die Haut zusätzlich austrocknen und Rhagaden begünstigen.

Rhagaden entstehen, wenn die Haut nicht elastisch genug ist – und das nicht nur in den Mundwinkeln. Manche haben solche Risse und offene Hautstellen auch zwischen den Zehen, an den Fußsohlen und Fersen, an den Ohrläppchen, in den Gelenkbeugen oder im Analbereich. Rhagaden kommen häufig vor, vor allem, wenn die Haut trocken ist.

Was kann man gegen die wunden Stellen tun?

„Die Behandlung von eingerissenen Mundwinkeln sollte auf die individuelle Ursache abgestimmt sein“, erklärt Uta Schlossberger.

Bei einem Mangel an Mineralstoffen sollte man eine entsprechende Nahrungsergänzung einnehmen.

Steckt eine Entzündung oder bakterielle Infektion dahinter, empfiehlt sich eine antibakterielle Salbe.

Wenn die Beschwerden länger als zwei bis drei Wochen andauern, sollte man einen Hautarzt aufzusuchen.

Teebeutel und Olivenöl lindern Beschwerden