Autozulieferer legt Geschäftszahlen vor: Mit welchem Bonus die Mahle- Mitarbeiter rechnen können

1 Arnd Franz: Auch mit zuletzt erfolgreichem Chef geht es bei Mahle nicht nur aufwärts. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach der Erfolgsbilanz für das Jahr 2023 ist das Geschäft ein Jahr später beim Technologiekonzern Mahle nicht mehr so rund gelaufen. Stabil ist dagegen der Bonus, den die Belegschaft jetzt ausbezahlt bekommt.









Das Wetter an diesem Dienstag wirkt wie das perfekt auf den Vortrag von Arnd Franz abgestimmte Begleitprogramm. Zu Beginn der Bilanzpressekonferenz bei Mahle in Stuttgart taucht die Sonne den verglasten Saal in helles Licht, als der Vorsitzende der Geschäftsführung das Positive des Geschäftsjahres 2024 hervorhebt. So stieg das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zum Vorjahr von 304 Millionen auf 423 Millionen Euro, was einer Ebit-Marge von 3,6 Prozent entspricht. Doch mit der später aufziehenden, immer dicker werdenden Wolkendecke trüben sich auch die Ausführungen des Vorsitzenden der Geschäftsführung zusehends ein.