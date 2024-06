1 Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, loderten laut Polizei bereits mehrere Meter hohe Flammen aus einem Gebäude. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

In einer Autowerkstatt in Geislingen an der Steige hat es am Freitagabend gebrannt. Eine Angestellter wurde dabei schwer verletzt – ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.









Eine Person wurde bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Geislingen an der Steige am Freitagabend schwer verletzt. Zudem entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro.