Autounfall in Nagold: Fahrer beschleunigt plötzlich

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in der Lindachstraße zwischen Jugendkunstschule und Flaschnerei Henne trat ein Fahrer aus bislang nicht eindeutig geklärten Gründen in der verkehrsberuhigten Zone plötzlich auf das Gaspedal, krachte gegen ein parkendes Auto und kam an einem Pfosten schließlich zum Stehen.